© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero pone in taglio alto di prima pagina un titolo sul mercato della Roma che recita: "Dzeko via libera Higuain". Il bosniaco diventerà presto un giocatore dell'Inter, liberando così il posto per l'arrivo di Gonzalo Higuain. Secondo il quotidiano romano, il ds Petrachi avrebbe già l'accordo con Paratici per il prestito del Pipita. Dzeko andrà all'Inter per circa 15 milioni più bonus, una cifra che accontenta il club giallorosso.