Il Messaggero: "Roma e Lazio in campo con l'incubo dei contagi"

"Roma e Lazio in campo con l'incubo dei contagi". Questo il titolo che è possibile leggere in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento al caso dei tamponi in casa Lazio e all'ultima positività della Roma (Dzeko). Dalla parte biancoceleste parte tamponi ribaltati nel giro di poco: dai rest rapidi "sospetti" eseguiti al Campus erano risultati tre contagiati, ma dal laboratorio di Avellino l'esito di quelli molecolari ha riabilitato tutta la squadra. Il bomber bosniaco invece annuncia sui social di avere il Covid. A Genoa ci sarà Borja Mayoral.