"Roma e Lazio, problemi tecnici": titola così l'edizione odierna de Il Messaggero, che fa il punto della situazione sulle due squadre romane. Entrambe le formazioni della Capitale sono infatti alle prese con i dubbi sul futuro legati a chi siederà in panchina il prossimo anno. In casa Roma è certo dell'addio Ranieri: il nome numero uno per la sua successione è quello di Gian Piero Gasperini, il quale chiede però specifiche garanzie tecniche. Decisivo l'incontro dell'attuale allenatore dell'Atalanta con gli orobici.

Inzaghi prende tempo - In casa Lazio il cambio di allenatore non è invece così scontato. Simone Inzaghi ha infatti un contratto in essere con i biancocelesti, ma si sta guardando intorno. Su di lui ci sono le attenzioni della Juventus (che però sembra aver ormai virato su Sarri) e del Milan, che hanno ingolosito l'allenatore. Inzaghi, a questo punto, per restare chiederebbe delle garanzie. In società si riflette e si valutano possibili alternative: si fanno nomi come Mihajlovic, De Zerbi, Liverani e Sergio Conceicao, con Giampaolo sullo sfondo.