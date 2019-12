Il Messaggero: "Roma e Lazio, sfide decisive in Europa"

"Roma e Lazio, sfide decisive in Europa". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio alto, l'edizione odierna de Il Messaggero sulle romane. Questa sera, infatti, sia Lazio che Roma saranno impegnate in Europa League con due partite decisive e non affatto semplici per un'eventuale qualificazioni ai sedicesimi di finale della coppa europea.