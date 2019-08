Il Messaggero: "Roma, ecco il difensore: Smalling"

© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina de Il Messaggero sul mercato della Roma, che prende il difensore Chris Smalling dal Manchester United, e il quotidiano titola: "Roma, ecco il difensore: Smalling". La Roma chiude la caccia al difensore centrale che è durata per gran parte del calciomercato prendendo in prestito secco il centrale del Manchester United, che però sarà disponibile solo dopo la sosta. Nel derby dovrebbe trovare spazio l'ex atalantino Mancini, in coppia con Fazio: Juan Jesus paga l'errore con il Genoa e resta fuori.