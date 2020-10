Il Messaggero: "Roma, ecco il piano per la ripartenza"

"Roma, ecco il piano per la ripartenza". Questo il titolo a pagina 31 che Il Messaggero dedica ai giallorossi: "Nemmeno è arrivato e Dan Friedkin, entro il 31 dicembre (soprattutto se l'Opa obbligatoria che si conclude il 29 ottobre gli regalerà il 100% della società), avrà investito quasi 350 milioni cash per la Roma. Un investimento-monstre in un periodo così difficile per l'economia mondiale al quale i Friedkin dovranno far fronte con un piano industriale di rientro. Intanto sono già delineate alcune linee-guida per provare ad aumentare i ricavi".