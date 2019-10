Il Messaggero: "Roma, emergenza infortuni"

© foto di WilMan

La Roma è presente, quest'oggi, nella prima pagina de Il Messaggero. Ma non per notizie positive, anzi. "Emergenza infortuni. Roma, Zappacosta fuori quattro mesi: la rosa di Fonseca ai minimi termini" è la titolazione scelta dal quotidiano per analizzare le ultime in casa giallorossa. All'interno si procede con lo stesso copione: "Fonseca sfida l'emergenza. Il portoghese deve scegliere il trequartista dopo lo stop di Pellegrini e il flop di Pastore" e ancora "Zappacosta esce di scena, rottura del crociato anteriore".