Il Messaggero: "Roma, Fonseca cambia e l'Atalanta vince"

© foto di stefano tedeschi

Brutta serata per la Roma, sconfitta in casa per 2 a 0 dall'Atalanta, così l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Roma, Fonseca cambia e l'Atalanta vince". Gasperini vince la sfida con Fonseca e indirettamente spiega al collega come mai è rimasto a Bergamo, rinunciando a trasferirsi nella Capitale. La sua squadra, ora terza (sorpassato pure il Napoli), è collaudata. Organizzata in campo e abbondante nella rosa. Tattica e qualità insomma. I giallorossi, invece, sono ancora in rodaggio. Il lavoro a Trigoria è appena cominciato.