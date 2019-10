Il Messaggero: "Roma, Fonseca un uomo solo a Trigoria"

© foto di stefano tedeschi

La sosta per le nazionali era attesa in casa Roma per tentare il recupero di qualche infortunato, ma al momento tra infortunati e partiti per la Nazionale, la rosa a disposizione di mister Fonseca è di soli 9 elementi. Così Il Messaggero oggi in edicola titola: "Roma, Fonseca un uomo solo a Trigoria". In questi giorni, però, il portoghese spera di riavere, a tempo pieno, qualche interprete in più. A cominciare da Florenzi che, dopo aver rinunciato alla convocazione del ct Mancini per l'influenza intestinale che lo ha debilitato, si appresta a riprendere gradualmente gli allenamenti. Lo stesso discorso vale per Mkhitaryan, Under e Perotti, anche se loro si sono fermati per problemi (diversi) muscolari.