Il Messaggero: "Roma-Friedkin, muti ma efficaci. Hanno già conquistato la città"

"Roma-Friedkin, muti ma efficaci. Hanno già conquistato la città". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai giallorossi al suo interno questa mattina. I nuovi proprietari non parlano, ma sanno comunicare con i gesti e con i fatti e la questione del vecchio marchio ripristinato ne è l'esempio. Ciò che più piace dei Friedkin però sono i risultati. Sono pragmatici e al tempo stesso curano i sentimenti e tengono d'occhio la ristrutturazione del club. Lo testimoniano i voli a destra e sinistra per rintracciare il dirigente mancante sempre con la massima riservatezza. Il concetto è chiaro: non c'è universalità se prima non si creano un legame forte con la città.