Il Messaggero: "Roma, Friedkin rassicura Fonseca, e spunta Rangnick come direttore"

vedi letture

"Roma, Friedkin rassicura Fonseca, e spunta Rangnick come direttore". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero sul futuro assetto societario giallorosso: "La spinta alla partenza. Anche per ufficializzare il via della nuova stagione. Dan Friedkin che chiama Paulo Fonseca, con Guido Fienga che organizza la conference call, l'erede di James Pallotta e l'allenatore".