© foto di Gaetano Mocciaro

"Roma, gli ottavi prima dei fischi" titola l'edizione odierna de Il Messaggero: "I giallorossi, già qualificati per il ko del CSKA tengono un tempo poi si inchinano al Real. Under si divora il gol dell'1-0, Fazio lo regala a Bale. Il primato sfuma nella contestazione". Nel taglio basso: "Totti, una maglia è per sempre: 'I tifosi sono la mia Hall of Fame'".