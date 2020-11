Il Messaggero: "Roma, i Friedkin mettono un Pinto. Il prossimo obiettivo è Totti"

E' Tiago Pinto il nuovo dirigente giallorosso. Si parla dell'erede di Petrachi ma i Friedkin annunciano, un po' a sorpresa, il nuovo direttore generale. "Roma, i Friedkin mettono un Pinto. Il prossimo obiettivo è Totti" scrive Il Messaggero in edicola oggi. Plusvalenze ma non solo perché l'idea dei Friedkin è quella di crescere e resistere il più possibile alle offerte per i propri big. Con una figura così forte come quella di Pinto, De Sanctis confida nella riconferma da ds. E intanto Totti, che ha fatto sapere di non essere stato contattato dai Friedkin, attende di prendere quel famoso caffè. L'impressione è che sia soltanto questione di tempo.