© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero propone un approfondito focus sulle prossime mosse di mercato della Roma, titolando: "Roma, i giorni della svolta". Inizia la settimana in cui si tenterà di chiudere per Alderweireld, Mancini e Veretout. Ma c'è il nodo Zaniolo, con Tottenham e Juventus pronte ad alzare il pressing. Baldini e Petrachi sono al lavoro per chiudere più tavoli possibile, e dare una svolta decisa al mercato giallorosso.