Il Messaggero: "Roma, i resti per l'Europa"

© foto di Mattia Verdorale

"Roma, i resti per l'Europa". Questo il titolo a pagina 29 con cui si apre la sezione sportiva de Il Messaggero questa mattina in edicola. La Roma questa sera tornerà in campo in Europa League: "All'Olimpico c'è il M'Gladbach, Fonseca insiste sul 4-2-3-1 ma non esclude una modifica in corsa del sistema di gioco. Il portoghese si sfoga e conferma l'involuzione della squadra: 'Impossibile con tanti assenti stare al livello che auspicavo'. Anche Santon è out. Fermato dalla febbre. Debilitato Florenzi: va in panchina. Convocati i giovani Cardinali, Calafiori e Riccardi".