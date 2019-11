"Roma, i tre punti sono centrali". Titola così a pagina 58 Il Messaggero sui giallorossi che ieri hanno vinto in casa contro il Brescia per 3-0: "Smalling sblocca, Mancini raddoppia e Dzeko chiude: Brescia travolto dai giallorossi che, in attesa di Lecce-Cagliari, salgono al quarto posto, allungando su Napoli e Atalanta. Decisivi nella ripresa il cambio di ritmo e la predisposizione a sfruttare le palle inattive, ancora tre gol e totale di 11 su 23".