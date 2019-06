© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero nella sua sezione sportiva titola: "Roma, il bilancio lo sistema Raiola". In attesa che Petrachi possa prendere le redini del mercato della Roma è James Pallotta a muoversi per rispettare il Fair Play Finanziario e permettere al nuovo ds di agire liberamente da luglio. E per fare ciò sono necessarie alcune cessioni, e sono tanti i giocatori giallorossi sotto la procura di Mino Raiola e tra questi figura Luca Pellegrini, nel mirino della Juventus e valutato 20 milioni.