vedi letture

Il Messaggero: "Roma, il bivio è doppio"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola nelle sue pagine sportive: "Roma, il bivio è doppio". Un fine settimana, forse qualcosa di più. Siamo in una fase calda della stagione: in ballo il futuro della Roma (obiettivi sportivi) e della società (il cambio di proprietà). La due diligence è in via di definizione, la questione Pallotta-Friedkin è giunta ormai al capolinea. Entro il weekend - o a quanto si apprende ad inizio della prossima settimana - Jim e Dan dovrebbero arrivare al signing del preliminare per il passaggio di proprietà del club. Se il passaggio di proprietà appare definito, è tutto da scrivere quello della squadra e di Fonseca. Due partite intense e ne sapremo di più per poter tirare le prime somme.