Il Messaggero: "Roma, il Conte è in sospeso"

L'edizione odierna de Il Messaggero, nella sua pagina sportiva, analizza la situazione della Roma, con ampia lente sul futuro in panchina dei giallorossi. Il titolo è eloquente: "Roma, il Conte è in sospeso". Chiaro il riferimento ad Antonio Conte, corteggiato dai giallorossi per il ruolo di nuovo allenatore. Il tecnico pugliese si sta però prendendo il suo tempo, visto che al momento non c'è il suo "sì". Pallotta e i dirigenti, intanto, sono al lavoro per convincere Conte: per lui pronto un mercato ad hoc. Spazio anche alla lotta per la Champions: l'Atalanta, con la vittoria di ieri nel posticipo, si è issata in questo momento al quarto posto.