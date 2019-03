© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Apertura delle pagine sportive de Il Messaggero dedicata alla Roma e al restyling che il club giallorosso effettuerà in estate. "Roma, il futuro ora si impunta" è il titolo del pezzo dove poi si legge: "Da Dzeko a Under, fino a El Shaarawy tutti gli attaccanti sono in discussione. Schick e Kluivert non hanno convinto, ma è difficile cederli. Defrel verso il ritorno".