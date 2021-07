Il Messaggero: "Roma, il giorno di Mourinho: sbarco con quarantena di 5 giorni"

vedi letture

José Mourinho sbarcherà a Roma e dovrà fare 5 giorni di quarantena. Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio allo Special One che oggi riceverà l'abbraccio della tifoseria giallorossa. Il club la sera non aveva ancora ricevuto risposta, ma cambierebbe molto se i giallorossi ricevessero il permesso per farlo lavorare, ma, ad oggi, dovrà sottoporsi all'isolamento. Chi ha soggiornato in Gran Bretagna negli ultimi 15 giorni dovrà fare una quarantena di 5 giorni, ma del resto Mourinho ha il Green Pass. Concedere il via libera allo Special One però aumenterebbe le polemiche visto che è stato proibito ai tifosi inglesi proveniente dall'estero, di assistere alla sfida tra Inghilterra e Ucraina. E' stata allestita un'ala del centro sportivo nella quale Mourinho potrà muoversi in libertà e sembra che l'unica soluzione possibile sia dormire al Fulvio Bernardini.