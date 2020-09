Il Messaggero: "Roma, il pari più bello senza il pubblico"

"Roma, il pari più bello senza il pubblico". Titola così Il Messaggero sulla propria prima pagina in riferimento alla partita di ieri sera tra Roma e Juventus: "Fonseca si tiene stretta la panchina giallorossa nella notte in cui mette all'angolo Pirlo e spaventa la Juve, costretta alla doppia rimonta all'Olimpico: 2-2, pari che non premia completamente la Roma, sauperiore nella strategia e nelle chance. Doppiette di Veretout e Ronaldo, con Dzeko che, anche se protagonista, non riesce a piazzare il colpo del ko".