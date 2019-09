© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero apre la sua sezione sportiva con il titolo: "Roma in alta quota". La Roma è in zona Champions, cosa che lo scorso anno, in tutto il campionato, non le era mai successa: al massimo, nell'ultima stagione di Di Francesco, è stata a un punto dal quarto posto. La mano di Fonseca si comincia a vedere nel gioco, nella tenuta atletica (infortuni a parte) e nei risultati (sono tre i punti in più rispetto allo scorso anno). Si vede per coinvolgimento dei calciatori, basti pensare a Kluivert (o Pastore), anonimo lo scorso anno, sempre titolare in questo.