© foto di stefano tedeschi

La Roma è ancora alla ricerca di diverse pedine per la prossima stagione, prime fra tutte il sostituto di Dzeko e quello di Manolas. Il Messaggero oggi in edicola, nella sua sezione sportiva, titola: "Roma in campo sul centrale". Il riferimento è la ricerca del centrale difensivo chiesto da mister Fonseca, che potrebbe rispondere al nome di Jemerson, difensore del Monaco. Nella trattativa potrebbe essere inserito Patrick Schick, mentre per il ruolo di punta centrale si attende la risposta positiva di Gonzalo Higuain.