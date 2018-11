Il Messaggero: "Roma in sofferenza mancano i ricambi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analisi sul momento della Roma sulle colonne de Il Messaggero in vista della gara contro la Fiorentina. "Roma in sofferenza mancano i ricambi" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino che poi scrive: "Il mercato estivo non ha migliorato la rosa: Monchi pronto a intervenire. Promessi solo dei 3 dei 12 acquisti Olsen, Santon e Nzonzi gli unici titolari".