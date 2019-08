"Roma incompleta davanti e dietro". Questo il titolo a pagina 30 che Il Messaggero dedica alla squadra giallorossa: "Fonseca ancora non è stato accontentato con i sostituti di Manolas ed El Shaarawy. Riccardi usato per soddisfare la Juve e sistemare la difesa con il panchinaro. Con l'arrivo di Rugani (a caro prezzo), Petrachi sacrifica il miglior giovane. I bianconeri sfruttano il vivaio di Trigoria. Dopo Luca Pellegrini, adesso il diciottenne in attacco".