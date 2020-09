Il Messaggero: "Roma, l'incubo CR7 per la baby difesa"

"Roma, l'incubo CR7 per la baby difesa". Titola così all'interno della sua sezione sportiva Il Messaggero sul prossimo avversario dei giallorossi, che sarà la Juventus: "La difesa che ha in mente di schierare Fonseca per cercare di tenere a bada il portoghese (e non solo, a quanto pare è verso il recupero pure Dybala, più c'è un Kulusevski in grande spolvero) sarà composta da Mancini (24 anni), Kumbulla (20) e Ibanez (21). Il veterano è Mancini, che viene dall'esperienza con l'Atalanta ed è al secondo anno di Roma. Una difesa bambina. Ma non per questo senza talento".