© foto di Luca Bargellini

C'è la Roma nel cuore della prima pagina de Il Messaggero in edicola oggi. "La doppia condanna del VAR" è il titolo scelto per raccontare la bruciante eliminazione dei giallorossi negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. "Dopo il 3-1 al 117' - si legge -, negato un rigore a Schick al 119'. DiFra in bilico".