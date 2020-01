© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Roma, la nuova era targata Fonseca". Finalmente il varo della Roma di Fonseca. Al ventinovesimo match stagionale (21° di campionato), eccola prendere il largo nel derby di ritorno. Anche il management di Pallotta, salutato definitivamente dalla Sud con la coreografia su misura ha capito che la nuova era, e non solo quella della società che entro metà febbraio sarà di Friedkin, può cominciare sotto il segno di Zorro. Il portoghese, gettando la maschera proprio nel pomeriggio più complicato, ha svelato in via definitiva il suo calcio. Il pubblico ha apprezzato l'esibizione. E anche la dirigenza, pur con l'amarezza di non aver vinto la sfida Capitale.