Il Messaggero: "Roma, la prima è in maschera"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero pone l'accento sulla prima uscita della Roma: "La prima è in maschera". I giallorossi ieri hanno sostenuto il primo test stagionale, vincendo per 12 a 0, ma la squadra è un cantiere aperto. Chi da subito è apparso in forma e negli schemi è Leonardo Spinazzola, voglioso di riscatto, e anche Pau Lopez, al quale il ruolo di portiere rende più agevole l'inserimento. Florenzi è stato provato esterno alto e ha trovato anche due reti, ma di certo è stata una giornata di esperimenti, in attesa che il mercato completi la rosa a disposizione di Fonseca.