Il Messaggero: "Roma, la prova dell'abbondanza"

© foto di stefano tedeschi

La Roma si trova per la prima volta in stagione con il gruppo quasi al completo, così Il Messaggero titola: "Roma, la prova dell'abbondanza". La Roma nell'emergenza s'è riscoperta più guardinga, meno spettacolare e ha dato il meglio di sé quando ha incontrato squadre che hanno accettato di fare la partita e non chiudersi. Cosa accadrà adesso che avrà di nuovo la qualità a disposizione? La mossa che viene scontata pensare è arretrare Mancini vicino a Smalling e spostare Pellegrini di nuovo a centrocampo, per non perdere il momento-sì del Flaco.