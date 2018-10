Il Messaggero: "Roma, la provinciale a tempo determinato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analisi de Il Messaggero sul particolare momento della Roma di Eusebio Di Francesco. "Roma, la provinciale a tempo determinato" titola il quotidiano capitolino quest'oggi. "Di Francesco - si legge - ha cambiato pelle alla squadra seguendo le difficoltà del momento: difesa e contropiede per fronteggiare la situazione, il gruppo ora non può fare di più. Sospese al momento la ricerca del bello e del pressing alto. Il gruppo non è in grado di imporre il gioco come prima".