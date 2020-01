© foto di Alessio Del Lungo

"Paulo e Simone: derby degli opposti". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 26 e 27, a Roma-Lazio. Il giallorosso: "Voglio la Roma come un Mustang, un cavallo di razza e coraggioso". Inzaghi invece teme l'eccesso di euforia: "La Lazio sta bene, ma non è favorita".