Il Messaggero: "Roma, lista d'attesa per il mal di pancia"

Il Messaggero oggi in edicola dedica ampio spazio alla Roma, alle prese con il nodo allenatore da sciogliere. "Lista d'attesa per il mal di pancia" è infatti il titolo sui giallorossi, che devono trovare un tecnico dopo i no di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il rifiuto dell'allenatore dell'Atalanta è stato in particolare deludente, perché da Trigoria davano tutto per fatto. I nomi in lizza adesso sono quelli di De Zerbi e Giampaolo, cui si è aggiunto anche Gattuso. L'alternativa dall'estero è rappresentata invece da Paulo Fonseca dello Shakhar Donetsk.