Il Messaggero: "Roma, modulo di garanzia"

"Roma, modulo di garanzia". Questo il titolo a pagina 49 su Il Messaggero dedicato al periodo no dei giallorossi: "Fonseca prende di petto la crisi e prepara la modifica tattica per ritrovare l'equilibrio: nel 2020 media di 2 gol subiti a partita. L'allenatore difende i giocatori, ma chiede loro di riabilitarsi. L'unità dello spogliatoio non basta alla società: tutti sotto esame".