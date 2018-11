Il Messaggero: "Roma, Natale della verità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Roma, Natale della verità" , scrive Il Messaggero in edicola questa mattina. Da sabato a Udine fino alla partita in casa della Juve, un mese per decifrare il futuro della squadra e del club. Il gruppo di Di Francesco si gioca il cammino in Italia e in Europa. Alcuni giocatori scopriranno il proprio destino.