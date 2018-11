© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, non è solo turnover". Il Messaggero prepara la gara tra i giallorossi e l'Udinese. Tre gare in sequenza (Real e Inter dopo i friulani) che spingono il tecnico a valutare con grande attenzione le rotazioni da fare. Contro l'Udinese sono out Pastore e Manolas e molto probabilmente De Rossi. In dubbio rimangono Perotti e Marcano. Doppio ballottaggio in attacco: Dzeko-Schick e Kluivert-Under.