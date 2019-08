© foto di stefano tedeschi

L'edizione de Il Messaggero oggi in edicola fa il punto della situazione sulla formazione giallorossa che domenica inizierà il nuovo campionato, titolando: "Roma nuova in panchina, non in campo". Saranno infatti ben 10 i giocatori titolari già alla Roma nella scorsa stagione, con l'unica eccezione per il portiere Pau Lopez. Poi tutti giocatori dell passata stagione, con Fonseca che si affida così all'usato sicuro, inserendo i nuovi con calma e poco alla volta per far amalgare al meglio il gruppo e concedere tempo a tutti di capire i nuovi schemi di gioco.