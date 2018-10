Il Messaggero: "Roma, obbligo di turnover"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si lavora in casa Roma per affrontare al meglio il mese ricco d'impegni che attende De Rossi&C. Di questo si parla sulle pagine de Il Messaggero nel pezzo dal titolo: "Obbligo di turnover". "Di Francesco - si legge - studia le rotazioni in vista del ciclo terribile ma le scelte, già contro la SPAL, sono indirizzate dagli infortuni. Straordinari in arrivo per El Shaarawy dopo il nuovo stop di Perotti, Pastore e De Rossi. Rientri possibili con il CSKA".