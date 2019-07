© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio alla Roma nel taglio alto della sua prima pagina con il titolo seguente: "I giallorossi su Almendra, mentre Monchi chiama Florenzi a Siviglia". A pagina 28 viene approfondita la tematica dove si legge come sia stato individuato in Alderweireld il sostituto di Manolas: vale 15-20 milioni. Occhi puntati anche sul centrocampista del Lille, Soumaré.