Il Messaggero, Roma, parla Petrachi: "Il mio mercato furbo"

© foto di Alessio Del Lungo

Spazio per la Roma all'interno de Il Messaggero, a pagina 27, con le parole del ds Gianluca Petrachi: "Il mio mercato furbo". L'ex Torino esulta per gli acquisti fatti in piena autonomia: "Baldini è stato al posto suo, ho lavorato per riportare orgoglio nel gruppo. La Champions League? Non sono un veggente. Stiamo capendo il perché di questi infortuni: la storia di alcuni calciatori è nota, ma vogliamo risolvere il problema".