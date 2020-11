Il Messaggero: "Roma, pomeriggio per la Champions"

Impegno in trasferta per la Roma. Questo pomeriggio la squadra di Paulo Fonseca sfiderà il Genoa al "Ferraris" dopo il convincente successo in casa contro il Cluj in Europa League. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma, pomeriggio per la Champions".