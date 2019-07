Il Messaggero: "Roma, priorità al difensore"

© foto di Mattia Verdorale

"Roma, priorità al difensore". Questo il titolo a pagina 32 che Il Messaggero dedica al mercato in entrata dei giallorossi: "Petrarchi ha già il sì di Alderweireld, ma il Tottenham non fa sconti. L'alternativa diventa Lovren del Liverpool. I 16 milioni in arrivo per la cessione di Defrel al Cagliai utili per convincere gli inglesi. Stasera test a Perugia (20.30)".