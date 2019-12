© foto di stefano tedeschi

Il quotidiano Il Messaggero titola oggi così a proposito della Roma: "Quarto potere". Il bivio è lì, davanti a Fonseca, chiamato in questa settimana a indirizzare la sua prima stagione da allenatore giallorosso. Il portoghese, in 4 giorni e 2 partite all'Olimpico, può dare un senso al suo lavoro e soprattutto capire quale sarà il futuro della Roma in quest'annata: giovedì la sfida contro il Wolfsberger, ultimo nel gruppo J di Europa League, e domenica quella contro la Spal, appena scivolata in coda alla classifica di serie A. Impegni in teoria semplici e dunque da non sbagliare. Anche perché sono vitali.