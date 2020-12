Il Messaggero: "Roma, rabbia in corpo. Fonseca contro l'arbitro, Pellegrini contro i tifosi"

Il Messaggero titola in prima pagina sulla Roma: "Rabbia in corpo. Fonseca contro l'arbitro, Pellegrini contro i tifosi". I giallorossi regalano un primo tempo e un uomo (rosso a Pedro) al Sassuolo, che dall'Olimpico porta via un punto senza faticare troppo. Il tecnico Fonseca se la prende con Maresca: "Ha condizionato la partita". Persa una chance da parte dei capitolini per il salto in alto verso la Champions.