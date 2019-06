Il Messaggero: "Roma, ribaltone in difesa. Lazio su Mandzukic"

Sull'edizione odierna de Il Messaggero si parla di sport - e di calcio - già in prima pagina, nel taglio alto del quotidiano. "Roma, ribaltone in difesa" si legge, con Andersen e Hysaj nel mirino. Andando più nel dettaglio, si noti come è la difesa la priorità della nuova Roma. Per quanto riguarda la Lazio, i biancocelesti avrebbero in serbo il colpo Mandzukic per l'attacco: un giocatore di sicuro profilo e tasso tecnico per regalare un'importante alternativa a Inzaghi.

Paulo alla scoperta di Trigoria - Spazio anche per il nuovo tecnico romanista Paulo Fonseca. Il portoghese sbarca a Roma in mattinata, pronto a immergersi immediatamente in questa nuova avventura dopo i gloriosi anni allo Shakhtar Donetsk. Il tecnico cercherà subito di entrare nel clima di questa esperienza, tanto che il club gli ha messo a disposizione un maestro di italiano. Il primo obiettivo sportivo, invece, è il passaggio del turno preliminare in Europa League.