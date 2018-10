Il Messaggero: "Roma, riecco Aurelio nemico fatto in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Messaggero fa il punto sulla Roma, in particolare con un ritratto di Aurelio Andreazzoli, il prossimo avversario nonché ex, perché vice di Zdenek Zeman e protagonista della Coppa Italia persa contro la Lazio. "Roma, riecco Aurelio nemico fatto in casa" il titolo scelto dal quotidiano capitolino.