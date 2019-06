Il Messaggero: "Roma, ripartenza senza spina dorsale"

Il Messaggero oggi in edicola parla anche del calciomercato della Roma. Un mercato che si preannuncia difficile e con tante rinunce all'orizzonte, come si capisce dal titolo: "Da Dzeko a Manolas fino a Olsen. La ripartenza è senza spina dorsale". Molto probabili infatti le cessioni dei tre calciatori già citate, con il bosniaco che in particolare è da settimane molto vicino all'Inter. Manolas invece è cercato in Italia da Napoli e Juventus. Per Robin Olsen potrebbe invece esserci il Watford. Intanto il nuovo mister Fonseca ha iniziato a confrontarsi col ds Petrachi: prima dei rinforzi ci saranno almeno quattro cessioni.