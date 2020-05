Il Messaggero: "Roma, senza certezze niente rischi per la salute"

vedi letture

"Roma, senza certezze niente rischi per la salute". Questo il titolo sulle pagine de Il Messaggero in riferimento ai giallorossi: "No al protocollo e dunque lunedì nessuna ripresa degli allenamenti di gruppo. Una decisione maturata giovedì - dopo una giornata di confronti tra i giocatori (contrari) e la società - in concomitanza con l'approvazione da parte del cda (che ha convocato l'Assemblea degli azionisti per il 26 giugno, atto reso obbligatorio dal fatto che il capitale sociale si è ridotto di un terzo durante l'esercizio in corso) del trimestre chiuso il 31 marzo che ha visto l'indebitamento finanziario netto consolidato salire a 278,5 milioni di euro".