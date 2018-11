Il Messaggero: "Roma, serata Real ad alta tensione"

Spazio alla Champions League sul taglio alto della prima pagina de Il Messaggero e in particolare al match di questa sera all'Olimpico che vedrà la Roma affrontare il Real Madrid per l'ultimo turno della fase a gironi della massima competizione europea per club. "Roma, serata Real ad alta tensione" titola il quotidiano che poi riporta le dichiarazioni di Aleksandar Kolarov, laterale del club capitolino in relazione ai tifosi: "Non sanno di calcio".